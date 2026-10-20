Сварщики Мособлгаза вошли в пятерку лучших на чемпионате в Китае

Сварщики Мособлгаза Андрей Моисеев и Сергей Якунин вошли в топ-5 в номинации по газосварке на международном чемпионате «Кубок дуги — 2026». Соревнования прошли с 15 по 20 октября в китайском Наньтуне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Международный чемпионат по сварке «Кубок дуги — 2026» собрал 450 специалистов из разных стран. Сборная России заняла первое место в командном зачете.

В составе российской команды выступили сотрудники АО «Мособлгаз» Андрей Моисеев и Сергей Якунин. Оба вошли в пятерку лучших в номинации по газосварке, где соревновались 20 участников из шести стран. Их результат внес вклад в общую победу сборной.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил значение профессиональной подготовки сварщиков для надежности энергетической и коммунальной инфраструктуры.

«Сварка — важный элемент энергетической и коммунальной инфраструктуры: от качества швов зависит надежность сетей и безопасность людей. Показательно, что участники сборной — это реальные сварщики, работающие на предприятиях, а не узкие «конкурсные» специалисты», — отметил Сергей Воропанов.

Министр также сообщил, что регион продолжит поддерживать развитие компетенций мастеров и их участие в международных соревнованиях.

Формирование и сопровождение сборной России обеспечивает Национальное агентство контроля сварки (НАКС). Оно отвечает за подготовку, стандартизацию и экспертную поддержку участников на международных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.