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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО СК «Твой дом»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция модернизации образования Московской области» о внесении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский колледж».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО СК «Твой дом» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.