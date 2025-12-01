Студенты подмосковного колледжа «Энергия» познакомились с работой «Мособлводоканала»

Ранее специалисты «Мособлводоканала» посетили Ногинский колледж «Энергия», с которым у предприятия заключено соглашение о целевом и дуальном обучении. Они рассказали студентам о карьерных перспективах, востребованных профессиях и современных условиях труда в отрасли, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Более 30 студентов колледжа отправились на экскурсию, чтобы своими глазами увидеть, как работает одно из ключевых предприятий региона.

Ребята посетили ВЗУ «Жуково» Ногинского филиала Мособлводоканала. Специалисты предприятия подробно показали и рассказали о полном технологическом цикле — от забора воды из скважины до момента, когда чистая вода поступает в систему городского водоснабжения.

На предприятии всегда востребованы специалисты, которые отвечают за бесперебойную работу систем водоснабжения:

электрогазосварщики;

слесари аварийно-восстановительных работ;

специалисты КИПиА;

слесари-ремонтники.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов.

Студенты не только внимательно слушали, но и активно задавали вопросы об оборудовании, технологиях и, конечно, о тонкостях будущих профессий. Это было живое и полезное знакомство с реальным производством.

Такое погружение в профессию — важнейшая часть подготовки кадров. Мособлводоканал заинтересован в молодых, мотивированных специалистах и создает все условия, чтобы студенты могли применить свои знания на практике, а в будущем — построить успешную карьеру на предприятии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.