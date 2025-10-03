Стройконтроль Подмосковья провел 48 проверок в ходе капремонта в Каменске ДНР

В поселке Каменск Республики ДНР завершился капитальный ремонт многоквартирного дома, реализованный при поддержке Подмосковья. Особое внимание в процессе работ уделялось системе «СтройКонтроля», которая позволила обеспечить высокое качество и соответствие проекту на всех этапах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Специалисты Стройконтроля регулярно проводили проверки, в рамках которых оценивались:

соответствие выполняемых работ проектной документации;

качество используемых материалов;

соблюдение сроков и технологий.

Всего за время ремонта было осуществлено 48 выездов, что позволило оперативно реагировать на возможные отклонения.

Несмотря на масштаб работ, включавший ремонт кровли, фасада, замену инженерных систем и благоустройство территории, количество зафиксированных нарушений оказалось незначительным — всего около 10 актов. Это стало результатом слаженной работы подрядчиков и постоянного контроля.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Что удалось выполнить благодаря специалистам стройконтроля:

полностью заменены системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

установлены современные оконные блоки в местах общего пользования;

проведена внутренняя отделка подъездов и благоустройство придомовой территории.

Жители дома не просто получили обновленное жилье, но и уверенность в его надежности, которую обеспечивает многоуровневая система контроля качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.