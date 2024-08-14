Стройготовность водоочистного оборудования в Солнечногорске достигла 95%

Производитель водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных компаний «НПО Экосистема» расширяет предприятие на территории городского округа Солнечногорск. Данная компания специализируется на изготовлении водоочистного оборудования и комплексов очистки сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «НПО Экосистема» работает в Солнечногорске с 2018 года. Сегодня очистные сооружения подмосковного производителя эксплуатируются в более чем 30 субъектах России, а также в Белоруссии и Казахстане. В рамках проекта по расширению предприятия инвестор строит новое производственное здание. Инвестиции в проект — 81 млн рублей. На данный момент строительство завершено уже на 95%. Запуск нового предприятия запланирован на 3 квартал 2025 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В результате расширения производства на предприятии будет дополнительно создано более 20 рабочих мест для жителей Солнечногорска.

Помимо производства очистных сооружений, компания «НПО Экосистема» занимается разработкой полного комплекта конструкторской документации, подбором технических решений и проведением заводских испытаний. Специалистами компании разработана автоматическая система управления оборудованием со встроенным программным обеспечением на русском языке.

Проект реализуется на земельном участке, предоставленном компании в рамках региональной программы поддержки «Земля за 1 рубль».

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе участки по «Земле за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.