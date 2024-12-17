Строители Подмосковья восстановили жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» провели масштабный комплекс ремонтно-восстановительных работ в многоквартирном доме на улице Пашковского. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области. Строительный контроль за ходом работ проводили эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Здание, построенное в 60-х годах прошлого века, серьезно пострадало в результате военных действий весной 2022 года. После технической экспертизы дом был признан аварийным, однако благодаря слаженной работе строителей удалось вернуть зданию вторую жизнь.

Строители провели комплексное восстановление конструктивных элементов здания, заменили все поврежденные окна и двери на современные стеклопакеты. В выгоревших квартирах и местах общего пользования выполнен качественный ремонт, а инженерные системы — отопление, водоснабжение и электроснабжение — приведены в рабочее состояние.

Фасад дома был полностью обновлен в соответствии с утвержденной для города цветовой палитрой, что позволило не только улучшить внешний вид здания, но и гармонично вписать его в архитектурную среду района.

«Восстановление жилых домов в Мариуполе — это не просто ремонт конструкций, это возвращение людям возможности жить в комфорте. Специалисты выполнили все работы в соответствии с современными стандартами и строительными нормами, что позволяет гарантировать долговечность обновленного дома», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На сегодняшний день дом полностью готов к полноценной эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.