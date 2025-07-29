Стало известно, какие типы стропильных систем используют при ремонте крыш МКД Подмосковья

Жителям Подмосковья рассказали о типах стропильных систем, которые чаще всего можно встретить на крышах многоквартирных домов региона включенных в региональную программу капремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Стропильные системы бывают:

наслонные — стропила опираются на мауэрлат, а сверху крепятся к коньковому прогону;

висячие — стропила также стоят на мауэрлате, а вверху соединяются с ногами противоположного ската;

шпренгельные — имеют в конструкции дополнительный элемент: шпренгель.

Наслонные стропильные системы устойчивы, но требуют возведения дополнительных перегородок и опорных узлов внутри строения. Их применяют в зданиях с внутренними несущими стенами или колоннами при большой площади перекрытия.

Особенности:

стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на промежуточные опоры;

наличие прогонов — горизонтальных балок, которые поддерживают стропила в средней части;

наличие стоек и подкосов — дополнительных элементов, усиливающих конструкцию.

Висячие стропильные системы опираются только на внешние стены здания, внутренних несущих стен или колонн нет. Позволяют перекрывать большие пролёты, но создают повышенную нагрузку на внешние стены.

Особенности:

нет центральной опоры для стропил, они опираются с одной стороны на стену, с другой — на противоположно расположенное стропило;

передает только вертикальные нагрузки, горизонтальные усилия отсутствуют;

для распределения нагрузки в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Шпренгельные стропильные системы имеют в конструкции дополнительный элемент — шпренгель. Это балка, которую устанавливают между стропильными ногами или другими элементами каркаса. Служит для усиления стропил, расположенных на удалении от опорных углов.

Особенности:

предотвращает прогиб стропил, что актуально для регионов с сильными снеговыми и ветровыми нагрузками;

распределяет нагрузки от снега, ветра и веса кровельного материала;

увеличивает несущую способность диагональной стропильной ноги, так как пролет у такой ноги большой, и шпренгель помогает не увеличивать высоту сечения ноги.

Работы по обновлению кровель выполняют специалисты Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.

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