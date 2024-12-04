Стало известно, как в Петербурге борются с обледенением дорог

С первыми декабрьскими морозами Санкт-Петербург столкнулся с резкими колебаниями температур, что вызвало образование гололеда на улицах. Синоптики предсказывают дальнейшее ухудшение погодных условий, и власти города работают над устранением последствий, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Жилищные агентства уже начали подготовку проездов и тротуаров, обрабатывая их специальными противогололедными средствами, с акцентом на безопасность вблизи учебных заведений и жилых домов. Также предусмотрены меры для предотвращения обледенения тротуаров у станций метро.

Дмитрий Павлов, лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании, выразил уверенность, что город успешно адаптируется к зимним условиям благодаря проведенным реформам, которые повысили ответственность городских служб. Он отметил уникальность Петербурга среди мегаполисов и важность разработки собственных решений по борьбе с природными катаклизмами, заимствуя положительный опыт скандинавских стран, но учитывая исторические реалии.

Павлов также призвал горожан к осторожности на скользких улицах, подчеркивая важность личной ответственности за безопасность. Он уверен, что совместными усилиями властей и жителей петербуржцы смогут успешно справиться с зимними испытаниями.

«Я бы вот так сказал: на Бога надейся, а сам не плошай», — заключил эксперт.