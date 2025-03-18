Стало известно, как дачнику заключить прямой договор со сбытовой организацией

Согласно постановлению правительства РФ от 29.03.2024 № 395 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», согласно которому гражданину, проживающему в СНТ, достаточно напрямую подать заявку гарантирующему поставщику (в Московском регионе это — АО «Мосэнергосбыт»). И с ним заключат договор энергоснабжения в рамках «одного окна».

«Если ваши энергопринимающие устройства (счетчики электроэнергии) находятся в границах СНТ, то вам не нужно, как это было раньше, обращаться в сетевую организацию за восстановлением документов об осуществлении техприсоединения (которых у многих членов СНТ в силу различных причин и в помине нет). Или, например, идти на поклон к председателю СНТ, чтобы разрешил выйти на прямой договор „со сбытом“ и выдал акт об осуществлении техприсоединения. Еще одним вариантом выхода из расчетов за электроэнергию через СНТ была подача заявки на новое техприсоединение или дополнительную мощность (хотя, по факту, энергопринимающие устройства собственника уже были присоединены к электросетям садового товарищества). Сейчас все это в прошлом», — следует из сообщения.

Для физических лиц понадобится сообщить ФИО, серию, номер и дату выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ, адрес регистрации по месту жительства, один из идентификаторов — ИНН или страховой номер индивидуального лицевого счета.

Гарантирующий поставщик не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления о заключении договора создает личный кабинет (ЛК) клиента и размещает в нем проект договора энергоснабжения. Одновременно он уведомляет сетевую организацию в течении трех рабочих дней о намерении заключения договора энергоснабжения и необходимости оформить акт допуска прибора учета (АДПУ). В течение 30 дней сетевая организация совершает допуск в эксплуатацию прибора учета, находящегося в исправном состоянии.

Далее она направляет АДПУ в адрес гарантирующего поставщика либо сообщает о несоответствии прибора учета требованиям единства измерений. АДПУ размещается гарантирующим поставщиком в личном кабинете потребителя, и заключается договор.

Действия по допуску прибора учета в эксплуатацию осуществляются сетевой организацией бесплатно.

В случае, если сетевая организация по истечении 30 рабочих дней со дня получения уведомления не осуществила допуск прибора учета в эксплуатацию или не уведомила гарантирующего поставщика о несоответствии прибора учета, прибор учета электроэнергии считается допущенным к эксплуатации, его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии.