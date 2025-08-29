Стали известны муниципалитеты Подмосковья, где экомобиль остановится на выходных

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по муниципалитетам Московской области, останавливаясь на разных локациях. Жители региона могут сдавать пластик на переработку и получать бонусы от ВкусВилл, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, 30 августа, остановки будут по адресам:

  • Королев, адрес: район Костино, улица Дзержинского, (напротив входа в кинотеатр Костино);
  • Долгопрудный, адрес: мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 8;
  • Домодедово, адрес: ТРЦ Торговый квартал Домодедово — ул. Каширское шоссе, 3А;
  • Подольск, адрес: мкр. Кузнечики, ул. Академика Доллежаля, д. 3с2.

31 августа:

  • Видное, адрес: ТЦ «Красный камень» (парковка) ул. Березовая, д. 1, стр. 8;
  • Мытищи, адрес: б-р Ветеранов, с. 2, парковка перед фермерским рынком «Экобазар»;
  • Серпухов, адрес: ул. Советская, д. 90, МАУК ДК «Россия», со стороны Площади Славы;
  • Химки, адрес: ул. Машинцева вблизи д. 9 (площадка «Мегабак»).
  • Время работы экомобиля с 12:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.