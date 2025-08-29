Стали известны муниципалитеты Подмосковья, где экомобиль остановится на выходных
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по муниципалитетам Московской области, останавливаясь на разных локациях. Жители региона могут сдавать пластик на переработку и получать бонусы от ВкусВилл, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Так, 30 августа, остановки будут по адресам:
- Королев, адрес: район Костино, улица Дзержинского, (напротив входа в кинотеатр Костино);
- Долгопрудный, адрес: мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 8;
- Домодедово, адрес: ТРЦ Торговый квартал Домодедово — ул. Каширское шоссе, 3А;
- Подольск, адрес: мкр. Кузнечики, ул. Академика Доллежаля, д. 3с2.
31 августа:
- Видное, адрес: ТЦ «Красный камень» (парковка) ул. Березовая, д. 1, стр. 8;
- Мытищи, адрес: б-р Ветеранов, с. 2, парковка перед фермерским рынком «Экобазар»;
- Серпухов, адрес: ул. Советская, д. 90, МАУК ДК «Россия», со стороны Площади Славы;
- Химки, адрес: ул. Машинцева вблизи д. 9 (площадка «Мегабак»).
- Время работы экомобиля с 12:00 до 18:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.