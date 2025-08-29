Стали известны муниципалитеты Подмосковья, где экомобиль остановится на выходных

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по муниципалитетам Московской области, останавливаясь на разных локациях. Жители региона могут сдавать пластик на переработку и получать бонусы от ВкусВилл, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.