Стал известен график работы коммунальных служб Подмосковья 31 декабря

сегодня в 14:13

В течение суток 31 декабря на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств выйдет более 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -4 до 0 градусов.

По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области в ближайшее время обильные снегопады ожидаются на 95% территории региона.

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 16 см.

По состоянию на 10:00 коммунальными службами проводится механизированное прометение дворовых территорий и общественных пространств, а также их обработка противоголеледными материалами.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары, парковкам и детским площадкам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.