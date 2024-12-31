Стал известен график работы коммунальных служб Подмосковья 31 декабря
В течение суток 31 декабря на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств выйдет более 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -4 до 0 градусов.
По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области в ближайшее время обильные снегопады ожидаются на 95% территории региона.
Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 16 см.
По состоянию на 10:00 коммунальными службами проводится механизированное прометение дворовых территорий и общественных пространств, а также их обработка противоголеледными материалами.
Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары, парковкам и детским площадкам.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.