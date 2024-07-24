Специальный сервис проконтролирует уборочную технику Подмосковья зимой

Контролировать всю уборочную технику в зимний период будут с помощью сервиса «Проверки Подмосковья», сообщил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Два новых решения наших для контроля техники. Из простого: мы уже такой сервис использовали в других министерствах — это „Проверки Подмосковья“. Всю технику при подготовке к зиме мы будем загонять через сервис „Проверки Подмосковья“ с видеофиксацией использования всех основных агрегатов, включая навесное оборудование. <…> Чтобы мы четко понимали, что у нас такая техника на ходу, и в этом плане более спокойны будем», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в также планируется занести всю технику в РНИС для того, чтобы в оперативном режиме можно было отследить ее перемещение.

«Прошел трактор. Формально он там находился, прошел по координатам, <…> мы зачитываем и понимаем, что у нас там работа выполнена, и в онлайн-режиме данные эти будем практически видеть. В сентябре планируем реализовать, допилить эту историю», — отметил министр.

Ранее Андрей Воробьев заявил о важности своевременного приобретения средств малой механизации для уборки территории Московской области.

«Мы понимаем, что метлой и лопатой убрать густонаселенную территорию было бы предполагать наивно. Мы, как и договаривались, все, что касается малой механизации и механизации соответственно, должны приобрести вовремя. Знаю, что заказано и приобретается у нас порядка 1,5–2 тыс. ручных роторов и еще 350 единиц другой коммунальной техники», — сказал Воробьев.