В столице прошла масштабная международная выставка «Лифт Экспо», на которой были представлены ведущие мировые производители и эксперты в области лифтового оборудования. Среди участников мероприятия были представители ГБУ МО «УТНКР», в частности специалисты отдела лифтового оборудования, которые активно взаимодействуют с производителями лифтового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В выставке приняли участие более 100 компаний из 15 стран мира. Общее число посетителей превысило 8 тыс. человек.

Стоит отметить, что лифты российских производителей были представлены на выставке на высоком уровне. Их конкурентные качества касались не только технических характеристик, но и дизайна.

За три дня работы участники выставки смогли не только ознакомиться с последними тенденциями и инновациями, но и установить деловые контакты. Мероприятие привлекло внимание к изучению последних разработок и технологий, а также к решениям, обеспечивающим повышение безопасности при эксплуатации лифтов.

ГБУ МО «УТНКР» успешно решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В частности, организация принимает участие в комиссионных приемках работ, включая лифтовое оборудование, а также осуществляет строительный контроль на объектах и капитальный ремонт под руководством министерства ЖКХ Московской области.

Организация также активно работает над восстановлением инфраструктуры в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Организация проводит обследование пострадавших объектов и сопровождает все восстановительные работы на ключевых объектах.

Подробнее о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.