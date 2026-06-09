Специалисты стройконтроля выполнили 21 тыс выездов в Подмосковье

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта с начала года выполнили 21 454 выезда на объекты многоквартирных домов в Подмосковье. Больше всего проверок провели в Подольске, Одинцове и Люберцах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Управление технического надзора капитального ремонта, подведомственное региональному министерству ЖКХ, контролирует строительство и капремонт объектов жилищной инфраструктуры. В Московской области действует масштабная программа капитального ремонта общего имущества МКД, на основе которой формируют трехлетние муниципальные планы.

С начала года эксперты совершили 21 454 выезда. В Подольске специалисты побывали на объектах 2 945 раз и обследовали 668 систем — от крыш и фасадов до внутренних инженерных сетей. В Одинцове провели 1 201 выезд и проверили 291 систему, в Люберцах — 1 216 выездов и 243 системы.

В Балашихе эксперты посетили объекты 1 144 раза, проконтролировав 249 систем, в Красногорске — 931 выезд и 170 систем. Специалисты следят за соблюдением технологических процессов, соответствием объемов работ утвержденной смете и качеством строительных материалов. При выявлении нарушений подрядчикам направляют акты с перечнем замечаний, которые необходимо устранить до полного соответствия требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.