Специалисты протестировали уже почти 70% тепловой инфраструктуры Подмосковья

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы продолжают масштабную проверку тепловых сетей региона. За прошедшую неделю было протестировало более 69% тепловых сетей от общего количества в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

На контроль МОС АВС за минувшую неделю было поставлено 270 технологических сбоев. Из них 50 касались горячего водоснабжения, 26 — холодного водоснабжения, и 170 — электроснабжения.

За неделю зарегистрирован 171 выезд в муниципальные образования региона.

С начала года специалисты МОС АВС совершили 5 018 выездов, из которых 808 были выполнены рабочими бригадами и 4 210 — оперативными группами.

С начала проведения гидроиспытаний в 57 муниципалитетах проверено 7 353 (6 948 — на прошлой неделе) километров тепловых сетей из 10 606 имеющихся в регионе. Проверки выявили 1173 утечки. Выполнено 2 603 (2 437 по состоянию на прошлую неделю) выездов в муниципалитеты. 16 муниципалитетов полностью проверили свои тепловые сети.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность регулярных проверок.

«Тщательные проверки и оперативное реагирование на технологические нарушения позволяют нам поддерживать высокий уровень надежности и безопасности тепловых сетей в Подмосковье. Это особенно важно в преддверии зимнего сезона, когда надежность инфраструктуры становится критически важной для комфорта и безопасности наших жителей», — сказал министр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.