Специалисты Подмосковья завершают капремонт многоквартирного дома в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя завершаются восстановительные работы многоквартирного дома на улице Бахчиванджи, который серьезно пострадал в период боевых действий. Ударные волны и артиллерийские обстрелы повредили конструктивные элементы здания, что потребовало значительного объема ремонтных мероприятий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для восстановления пятиэтажного здания строители провели целый комплекс работ: ремонт крыши, установку новых пластиковых окон и дверных блоков, а также полную замену систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. Завершающий этап включает восстановление конструктивных элементов здания и внутреннюю отделку мест общего пользования.

Работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль всех этапов осуществляют специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Представители данных организаций ежедневно посещают объекты и отслеживают качество выполнения строительных работ.

«Мы понимаем, что для жителей главное — вернуться к нормальной жизни, в свои дома, и делаем все возможное, чтобы восстановительные работы осуществлялись качественно и в установленные сроки», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.