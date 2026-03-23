Специалисты Подмосковья восстановили водоснабжение детсада в ДНР

В детском саду заменили запорную арматуру и участок трубопровода протяженностью 5 метров. Это позволило обеспечить стабильную подачу воды в учреждение.

За прошедшую неделю аварийно-восстановительная бригада выполнила 16 видов работ на сетях водоснабжения и водоотведения. В частности, в Новоазовске по улице Азовской специалисты заменили 25 метров трубопровода диаметром 50 мм, а также установили две муфты диаметром 150 мм на ремонтируемых участках.

Работы направлены на восстановление и развитие коммунальной инфраструктуры на новых территориях и создание комфортных условий для жителей Донбасса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.