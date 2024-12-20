Специалисты Подмосковья устранили 14 неполадок на коммунальных сетях в ДНР

За прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области» устранили 14 технологических инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В рамках работ были устранены:

7 утечек на водопроводных сетях, обеспечив стабильное водоснабжение для жителей округа;

7 засоров на участках канализационной системы, что значительно улучшило функционирование систем водоотведения.

Кроме того, специалисты ГУП МО «КС МО» продолжают капитальный ремонт водопроводной насосной станции Новоазовска и восстановление водовода. Эти работы входят во вторую очередь мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.

«Мы понимаем, насколько важно для жителей Новоазовского округа стабильно работающая коммунальная инфраструктура. Подмосковные специалисты оперативно реагируют на все технологические инциденты, а также продолжают реализовывать долгосрочные проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Это достойный вклад в устойчивое развитие региона», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.