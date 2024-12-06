Специалисты Подмосковья продолжают восстановительные работы дома в Мариуполе

Специалисты ГБУ Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» продолжают контролировать ход ремонтно-восстановительных работ в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Воинов-Освободителей в Мариуполе. Работы проводятся фондом капитального ремонта Подмосковья под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Девятиэтажка серьезно пострадала в результате боевых действий: от прямых попаданий снарядов и пожаров были разрушены стены, кровля и межэтажные перекрытия. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 10%, проводятся ремонтные работы на верхних этажах. Восстановление включает в себя широкий спектр мероприятий: восстановление конструктивных элементов здания, ремонт кровли, замену окон и дверных блоков, модернизацию систем отопления и электроснабжения, а также внутреннюю отделку мест общего пользования.

«Мы уделяем особое внимание качеству выполнения работ, чтобы каждое здание стало комфортным и безопасным для проживания. Данные проекты требуют особой точности и ответственности, и я уверен, что благодаря отлаженной работе специалистов все задачи будут выполнены качественно и в срок», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.