Специалисты Подмосковья отремонтировали насос в ДНР

Специалисты Мособлводоканала восстановили работу насосного агрегата на скважине в селе Красноармейское Новоазовского округа ДНР. Работы провели для повышения надежности водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Бригада Мособлводоканала завершила ремонт насосного агрегата на скважине в селе Красноармейское. Оборудование обеспечивает подачу воды из скважины в распределительную сеть и является ключевым элементом системы водоснабжения.

Специалисты провели диагностику, заменили изношенные детали — подшипники и уплотнения, восстановили электрические соединения. После сборки агрегат настроили и подготовили к вводу в эксплуатацию.

За прошедшую неделю сотрудники предприятия выполнили 22 технологических мероприятия. В селе Самойлово частично заменили 15 метров трубопровода диаметром 63 мм на улице Чернышевского. Также установили семь муфт на изношенных участках сетей диаметром 200 и 100 мм с частичной заменой стальных труб.

Кроме того, специалисты восстановили разрушенный водопроводный колодец на улице Людникова в Новоазовске и провели ревизию электрических щитов управления канализационно-насосной станции в поселке Седово. Работы направлены на повышение устойчивости и безопасности коммунальной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.