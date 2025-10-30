Специалисты «Мособлводоканала» за неделю устранили 70 неисправностей на сетях

Выполнение мероприятий Мособлводоканалом на сетях водоснабжения включает широкий спектр работ, направленных на поддержание надежности и качества системы подачи воды жителям Подмосковья. В первую очередь проводится техническое обслуживание самих объектов: водозаборных узлов, насосных станций, фильтровальных установок, водопроводов, а также оборудования, что позволяет поддерживать их работоспособность и эффективность. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

При проведении техобслуживания коммуникаций, по необходимости, выполняются ремонтные работы, к примеру, восстановление участков трубопроводов, устранение различных неисправностей, утечек или повреждений.

За прошедшую неделю на сетях водоснабжения без отключения ресурса специалистами Мособлводоканала выполнено 67 мероприятий.

Среди них:

В г. о. Электросталь на тепловом пункте заменили ввод холодного водоснабжения, в местечке Крольчатник г. о. Орехово-Зуевский обновили погружной водяной насос типа ЭЦВ, на ВЗУ № 1, 2, 3 и водопроводной насосной станции в Электрогорске Павлово-Посадского г. о. промыли фильтры, в д. Губино г. о. Орехово-Зуевский устранили нарушения на сети ХВС, в д. Вишняково Богородского г. о. на электродвигателе насосной группы заменили подшипники, на ВЗУ в д. Демихово г. о. Орехово-Зуевский выполнили сварные работы.

Кроме того, сотрудники предприятия на постоянной основе проводят работы по улучшению качества воды, включая очистку резервуаров, замену фильтрующих элементов и модернизацию водоочистительных сооружений.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Таким образом, выполнение Мособлводоканалом регулярных мероприятий на сетях водоснабжения положительно сказывается на комфорте и качестве жизни жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.