Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели более 200 мероприятий

Выполнение планового ремонта специалистами Мособлводоканала на водозаборных узлах, очистных сооружениях и канализационных станциях включает ряд важных видов работ, направленных на поддержание работоспособности и надежности системы водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

К примеру, за прошедшую неделю было выполнено 203 ремонтные работы, среди них: замена сальниковой набивки, чистка насоса на КНС № 4 и 1 в г. Рошаль, техобслуживание на КНС № 4 и 1 в п. Шатурторф, ремонт насосной станции КОС в г. Дрезна, демонтаж и монтаж задвижки d 250 напорного коллектора на КНС № 6 и чистка клапана насоса № 2 на ГНС в г. Шатура, замена участка сети на ВЗУ № 3 д. Демихово.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Таким образом, регулярное обслуживание и ремонт систем водоотведения и водоснабжения направлены на поддержание безаварийной работы инженерных сетей.

Всего же за неделю Мособлводоканалом выполнено 807 различных мероприятий, среди них:

316 засоров устранено в канализационных сетях;

28 мероприятий проведено по улучшению качества воды;

25 работ по устранению течи ХВС, в том числе из колодца.

Наибольшее количество работ выполнили:

Куровские очистные сооружения — 189;

Шатурский водоканал — 163;

Ногинский водоканал — 80;

Лосино-Петровский водоканал — 80;

Электростальский филиал — 78;

Орехово-Зуевский водоканал — 68.

Есть вопросы по водоснабжению или водоотведению — обращайтесь в Мособлводоканал по номеру 8 (800) 222-02-05. Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.