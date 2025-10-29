Специалисты «Мособлводоканала» выполнили более 35 работ по ремонту и замене насосов
Ремонт или монтаж новых насосов на канализационно-насосных станциях сотрудниками Мособлводоканала выполняется регулярно с целью поддержания работоспособности системы водоотведения. Это позволяет обеспечить бесперебойное функционирование инфраструктуры. За прошедшую неделю было выполнено 38 подобных мероприятий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В ходе проведения техобслуживания в Электрогорске Павлово-Посадский г. о. на КНС № 2 смонтировали новый насосный агрегат СМ—256, в Рошали м. о. Шатура на насосе КНС № 1 установили новые шпильки с добавлением сальника, а на КНС № 4 прочистили два насоса, в пос. Туголесский Бор м. о. Шатура на КНС провели очистку рабочего колеса насоса СД160/45Б, в пос. Мишеронский м. о. Шатура на КНС № 1 установили новый насос.
Все проводимые работы способствуют повышению эффективности очистки воды, снижению энергозатрат и улучшению качества предоставляемых услуг, что повышает уровень комфорта проживания жителей. Все работы проводятся без отключения абонентов.
«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Всего же за неделю Мособлводоканалом выполнено более 750 различных мероприятий, среди них:
- 299 засоров устранено в канализационных сетях;
- 222 плановых работ;
- 26 мероприятий проведено по улучшению качества воды.
Наибольшее количество работ выполнили:
- Шатурский водоканал — 165;
- Куровские очистные сооружения — 79;
- Павлово-Посадские коммунальные системы — 76;
- Электрогорские коммунальные системы — 72;
- Орехово-Зуевский водоканал — 67.
