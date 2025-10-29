Специалисты «Мособлводоканала» выполнили более 35 работ по ремонту и замене насосов

Ремонт или монтаж новых насосов на канализационно-насосных станциях сотрудниками Мособлводоканала выполняется регулярно с целью поддержания работоспособности системы водоотведения. Это позволяет обеспечить бесперебойное функционирование инфраструктуры. За прошедшую неделю было выполнено 38 подобных мероприятий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе проведения техобслуживания в Электрогорске Павлово-Посадский г. о. на КНС № 2 смонтировали новый насосный агрегат СМ—256, в Рошали м. о. Шатура на насосе КНС № 1 установили новые шпильки с добавлением сальника, а на КНС № 4 прочистили два насоса, в пос. Туголесский Бор м. о. Шатура на КНС провели очистку рабочего колеса насоса СД160/45Б, в пос. Мишеронский м. о. Шатура на КНС № 1 установили новый насос.

Все проводимые работы способствуют повышению эффективности очистки воды, снижению энергозатрат и улучшению качества предоставляемых услуг, что повышает уровень комфорта проживания жителей. Все работы проводятся без отключения абонентов.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Всего же за неделю Мособлводоканалом выполнено более 750 различных мероприятий, среди них:

299 засоров устранено в канализационных сетях;

222 плановых работ;

26 мероприятий проведено по улучшению качества воды.

Наибольшее количество работ выполнили:

Шатурский водоканал — 165;

Куровские очистные сооружения — 79;

Павлово-Посадские коммунальные системы — 76;

Электрогорские коммунальные системы — 72;

Орехово-Зуевский водоканал — 67.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.