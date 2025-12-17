Специалисты «Мособлводоканала» провели более 35 регламентных работ с начала декабря

Специалисты «Мособлводоканала» ежедневно проводят многочисленные регламентные работы на очистных сооружениях, поддерживая их в рабочем состоянии и обеспечивая водоотведение жителям Подмосковья. На обслуживании предприятия находятся 40 очистных сооружений. Их работа заключается в удалении загрязнений из бытовых и промышленных стоков перед сбросом очищенной воды обратно в природу. Регулярная проверка оборудования и плановый ремонт позволяют избежать различных сбоев, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

За две недели декабря на очистных сооружениях выполнено 36 работ, включая замену запорной арматуры, чистку или установку новых грабельных решеток, замену ремней, масла, фильтров, промывку дренажных приямков, очистку камер смешения, ремонт или замену насосов, короба приемного отделения и т. д. Неотъемлемой частью управления системами водоотведения также является плановая промывка и чистка комбинированных установок решеток и песколовок (КУРПов), которые предназначены для первичной механической очистки сточных вод перед дальнейшими этапами обработки.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Кроме того, за этот же период с очистных сооружений вывезли 992 куб. м ила, он образуется в результате процесса очистки сточных вод и представляет собой осадок, содержащий большое количество органических веществ и бактерий. Если этот осадок не удалять регулярно, он начнет накапливаться и приведет к ухудшению качества очистки, а значит, к перегрузкам и возможному выходу оборудования из строя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.