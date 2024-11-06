Специалисты из Подмосковья восстанавливают дом в Левобережном районе Мариуполя

В Левобережном районе Мариуполя продолжаются ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома, серьезно пострадавшего в результате боевых действий. Четырехэтажное здание, поврежденное от прямых попаданий снарядов и пожаров, в настоящее время проходит комплексную реконструкцию, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы ведутся под строгим контролем специалистов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР»), которые совместно с ФАУ «РосКапСтрой» ежедневно инспектируют объект.

Капремонт включает в себя восстановление конструктивных элементов здания, кровли, а также ремонт фасада, установку новых окон и дверных блоков. Одновременно с этим строители производят полную замену инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения. Также осуществляется внутренняя отделка мест общего пользования.

«Восстановление пострадавших жилых домов Мариуполя остается приоритетом для Министерства. Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт местных жителей, вернув людям их жилье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реконструкция данного объекта ведется под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.