Специалисты из Подмосковья проводят реконструкцию центра образования в Мариуполе

Продолжается масштабное восстановление Мариупольского центра профессионально-технического образования, расположенного в Центральном районе города. Учебное заведение, основанное в 1901 году, серьезно пострадало в результате боевых действий в 2022 году. Работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и под контролем специалистов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На объекте трудятся более 50 специалистов. Ремонт включает в себя:

восстановление конструктивных элементов здания;

ремонт кровли;

замену систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и слаботочных систем;

установку новых оконных и дверных блоков;

внутреннюю отделку мест общего пользования;

благоустройство прилегающей территории.

Центр профессионально-технического образования готовит квалифицированные кадры по таким специальностям, как мастер отделочных строительных и декоративных работ, машинист локомотива, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер слесарных работ, машинист крана металлургического производства и другим востребованным специальностям.

«Восстановление образовательных учреждений, таких как Мариупольский центр профессионально-технического образования, — это не просто реконструкция зданий. Это шаг к развитию региона и созданию прочной основы для будущего. Мы понимаем, что доступ к качественному образованию — один из ключевых факторов устойчивого восстановления», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.