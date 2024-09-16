Специалисты фонда капремонта провели рабочие выезды на ключевые объекты

В ходе встреч обсуждались вопросы производственного процесса, сроки выполнения и механизмы ускорения капитальных работ. Особое внимание было уделено взаимодействию с жителями многоквартирных домов. Руководители проектов ЦУП ответили на вопросы собственников, касающиеся хода работ и сроков их завершения.

Важной частью таких выездов является участие экспертов строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые ежедневно следят за соблюдением строительных норм и стандартов на всех объектах. Эти мероприятия направлены на обеспечение прозрачности капитального ремонта и повышение уровня доверия жителей к проводимым работам.

«Мы ставим перед собой задачу не только завершить капитальный ремонт в срок, но и обеспечить его высокое качество. Прямое взаимодействие с жителями и регулярные выезды на объекты позволяют нам держать процесс под полным контролем и оперативно решать возникающие вопросы», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта планируется обновить более 4 тысяч многоквартирных домов в Подмосковье, что является значительным шагом на пути к улучшению качества жизни в регионе.

Жители могут связаться с ответственными руководителями проектов ЦУП фонда через телефоны, указанные на сайте фонда капитального ремонта в разделе «О Фонде» или на информационной табличке, размещенной в доме, где проводятся ремонтные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.