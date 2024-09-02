Сотрудники теплосети приступили к пробным топкам в округе Истра

Специалисты АО «Истринская Теплосеть» приступают к пробным топкам. Период больших ремонтов завершен, и сейчас сотрудники теплосети приступают к заполнению теплотрасс, продолжается обход тепловых сетей и проверка тепловых камер. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На эту неделю запланировано обслуживание насосного оборудования на ЦТП г. Истра № 1, 9, 10, в котельной ПСО города Истра, в котельной № 4 Истра, в котельной № 3 Истра, в котельной Гидроузел, в котельной Бужарово, в котельной № 2 Дедовск, в котельной д. Кострово, в котельной п. Курсаково.

Также в планах следующие работы в рамках подготовки к отопительному сезону:

в котельной № 4 г. Истра произведут техобслуживание редуктора дымососа;

в котельной п. Гидроузла им. Куйбышева проведут регенерацию фильтра 1 ступени, проверят котлы. Также обследование котлов в котельной будет проведено в д. Бужарово;

в котельной п. Глебовский планируется завершить работы по ремонту крыши здания котельной, провести ремонт труб котла;

в котельной № 8 в Дедовске отремонтируют вентилятор котла № 1, а также дренажный колодец на территории котельной;

в котельной № 3 Дедовск проведут подключение аккумуляторного бака к действующим трубопроводам. В деревне Покровское произведут химическую промывку котлов. В котельной № 2 в Дедовске завершат монтаж регистров отопления в операторской.

К началу нового сезона объекты теплоснабжения подготовлены согласно всем требованиям, в том числе и безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.