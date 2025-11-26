Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили более 270 засоров
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Ежедневно сотрудники «Мособлводоканала» проводят работу по устранению засоров канализационных сетей. Несмотря на наличие планового графика обслуживания, реальные объемы работ значительно превышают запланированные показатели, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
За прошедшую неделю было ликвидировано 268 случаев засоров, каждый из которых потребовал немедленного вмешательства профессионалов.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Среди наиболее сложных ситуаций выделились случаи, зафиксированные: в г. Ликино-Дулево на ул. Калинина, в Электрогорске проблемы возникли сразу на двух улицах — Советской и Кржижановского, в п. Радовицкий на ул. Спортивная, в г. Куровское на ул. Первомайская.
Каждый инцидент потребовал привлечения специальной техники. Только благодаря оперативной реакции и грамотным действиям удалось избежать серьезных сбоев в работе системы водоотведения.
Проблема засоров остается актуальной именно из-за нарушений правил эксплуатации канализаций гражданами. Часто причиной становятся предметы бытового мусора, строительные материалы и даже мелкие бытовые принадлежности вроде салфеток и бумаги, которые попадают в сточные трубы и вызывают серьезные последствия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.