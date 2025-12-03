сегодня в 15:46

Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили более 220 засоров

За последнюю неделю сотрудники «Мособлводоканала» ликвидировали 223 засора, возникших в результате неправильной эксплуатации канализационной системы, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Наиболее распространенной причиной возникновения таких ситуаций является сброс бытовых отходов, включая салфетки и тканевые изделия, непосредственно в систему канализации.

Только за ноябрь специалистами предприятия было извлечено свыше 15 700 кг мусора.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Сброс посторонних предметов в унитаз или раковину создают значительную нагрузку на инфраструктуру и могут привести к нарушениям в работе всей системы водоснабжения и водоотведения.

Напоминаем жителям о необходимости ответственно относиться к утилизации отходов и не сбрасывать посторонние предметы в канализационные сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.