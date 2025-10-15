Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили 290 засоров

Засоры в канализационных сетях являются серьезной проблемой, которая может привести к различным негативным последствиям и сбоям в функционировании системы водоотведения. Только за прошедшую неделю сотрудники Мособлводоканала успешно устранили 287 засоров в городской канализации, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Методы устранения засоров зависят от сложности. Для борьбы с ними используются как гидродинамическая промывка с помощью специальных машин, так и механическое удаление мусора, когда для извлечения предметов применяют инструменты и оборудование.

Только за один день сотрудникам предприятия пришлось устранять засоры на сетях канализации в Орехово-Зуево сразу по нескольким адресам: ул. Бугрова, ул. Северная, Юбилейный пр., ул. Мадонская, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Козлова, ул. Барышникова. А в Шатуре на ул. Школьная из канализационного люка и вовсе извлекли автомобильную покрышку.

Благодаря профессиональному подходу сотрудников Мособлводоканала все засоры оперативно устранены.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Основной причиной образования пробок является попадание бытовых отходов в канализационную систему — гигиенические принадлежности, такие как, к примеру, влажные салфетки и текстильные изделия, образуют плотные препятствия.

Если у вас возникли вопросы относительно водоснабжения или водоотведения, вы можете обратиться в службу поддержки Мособлводоканала по телефону 8(800)222-02-05. Линия доступна круглосуточно, звонки бесплатны с любого телефона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.