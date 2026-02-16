Сотрудники Мособлводоканала провели более 570 работ на объектах Подмосковья за неделю

Сотрудники Мособлводоканала за минувшую неделю выполнили 576 профилактических и ремонтных мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение недели специалисты Мособлводоканала провели профилактические осмотры и ремонты на ключевых объектах водоснабжения и водоотведения региона. Регулярность таких работ определяется типом объекта, его конструктивными особенностями и интенсивностью эксплуатации.

В числе выполненных мероприятий — настройка автоматики на водозаборных узлах деревень Савинская и Губино Орехово-Зуевского округа, ремонт электрооборудования в поселке Мисцево, ремонт насоса и центровка с заливкой масла на канализационной насосной станции №4 в Рошале, а также замена запорной арматуры в Орехово-Зуево и промывка водопроводных сетей в Электростали.

Кроме основных работ, сотрудники занимались расчисткой территорий водозаборных узлов и очистных сооружений, а также очисткой кровель от снега и наледи.

За неделю было ликвидировано 210 засоров в канализации, проведено 195 плановых мероприятий по поддержанию надежности инфраструктуры, завершены работы на 31 объекте, включая канализационные насосные станции и водозаборные сооружения, а также выполнено 48 ремонтов на участках холодного водоснабжения с модернизацией инженерных линий внутри колодцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.