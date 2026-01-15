Сотрудники Мособлводоканала провели 68 работ по техобслуживанию КНС за две недели

Сотрудники семи филиалов Мособлводоканала выполнили 68 комплексных работ по техническому обслуживанию канализационных насосных станций в Подмосковье за последние две недели, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Техническое обслуживание канализационного оборудования играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы инженерных сооружений для перекачки сточных вод. За последние две недели специалисты семи филиалов Мособлводоканала провели 68 комплексных работ на канализационных насосных станциях.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно промывают трубопроводы для повышения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

В рамках обслуживания специалисты выполняли чистку корзин и решеток КНС для удаления твердых отходов, а также чистку рабочего колеса насоса, напорного коллектора, обратного клапана и протяжку электродвигателя. Эти мероприятия позволяют поддерживать оборудование в рабочем состоянии, предотвращать засоры и износ деталей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.