Сотрудники «Мособлводоканала» провели 600 работ на объектах водоснабжения Подмосковья

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Специалисты «Мособлводоканала» ежедневно проводят многочисленные технические работы на водопроводных и канализационных сетях: в числе которых замена поврежденных участков труб, чистка резервуаров и колодцев, проверка и ремонт автоматики, замена арматуры, обслуживание насосного оборудования. Эти мероприятия позволяют поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и обеспечивать бесперебойное водоснабжение жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

К примеру, для повышения надежности водоснабжения деревни Юркино Орехово-Зуевского городского округа сотрудники филиала заменили глубинный насос на водозаборном узле.

За прошедшую неделю специалистами «Мособлводоканала» было выполнено 606 мероприятий, среди которых:

  • 239 устраненных засоров в канализационных сетях;
  • 197 плановых работ;
  • 44 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;
  • 15 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Наибольшее количество работ за неделю выполнили:

  • Куровские очистные сооружения — 155;
  • Шатурский водоканал — 149;
  • Орехово-Зуевский водоканал — 70;
  • Павлово-Посадские коммунальные системы — 66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.