Сотрудники «Мособлводоканала» провели 600 работ на объектах водоснабжения Подмосковья

сегодня в 19:22

Специалисты «Мособлводоканала» ежедневно проводят многочисленные технические работы на водопроводных и канализационных сетях: в числе которых замена поврежденных участков труб, чистка резервуаров и колодцев, проверка и ремонт автоматики, замена арматуры, обслуживание насосного оборудования. Эти мероприятия позволяют поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и обеспечивать бесперебойное водоснабжение жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

К примеру, для повышения надежности водоснабжения деревни Юркино Орехово-Зуевского городского округа сотрудники филиала заменили глубинный насос на водозаборном узле.

За прошедшую неделю специалистами «Мособлводоканала» было выполнено 606 мероприятий, среди которых:

239 устраненных засоров в канализационных сетях;

197 плановых работ;

44 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;

15 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Наибольшее количество работ за неделю выполнили:

Куровские очистные сооружения — 155;

Шатурский водоканал — 149;

Орехово-Зуевский водоканал — 70;

Павлово-Посадские коммунальные системы — 66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.