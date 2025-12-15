Сотрудники «Мособлводоканала» провели 600 работ на объектах водоснабжения Подмосковья
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Специалисты «Мособлводоканала» ежедневно проводят многочисленные технические работы на водопроводных и канализационных сетях: в числе которых замена поврежденных участков труб, чистка резервуаров и колодцев, проверка и ремонт автоматики, замена арматуры, обслуживание насосного оборудования. Эти мероприятия позволяют поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и обеспечивать бесперебойное водоснабжение жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
К примеру, для повышения надежности водоснабжения деревни Юркино Орехово-Зуевского городского округа сотрудники филиала заменили глубинный насос на водозаборном узле.
За прошедшую неделю специалистами «Мособлводоканала» было выполнено 606 мероприятий, среди которых:
- 239 устраненных засоров в канализационных сетях;
- 197 плановых работ;
- 44 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;
- 15 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.
Наибольшее количество работ за неделю выполнили:
- Куровские очистные сооружения — 155;
- Шатурский водоканал — 149;
- Орехово-Зуевский водоканал — 70;
- Павлово-Посадские коммунальные системы — 66.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.
«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.