Сотрудники «Мособлводоканала» посетили производственный комплекс «ТверьКомМаш»

Представители «Мособлводоканала» посетили производственный комплекс в Твери. Одной из целей визита было ознакомление с новейшей разработкой — модернизированным вакуумным экскаватором ТКМ-777, который предназначен для сложных условий эксплуатации, где важно избежать повреждений подземных коммуникаций. Техника базируется на шасси трехосного автомобиля Sitrak, благодаря мощному вакууму позволяет засасывать в себя грунт, щебень, а также целиком кирпичи, не боясь повреждения автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На заводе также были представлены специализированные автомобили различного назначения. Специалисты «Мособлводоканала» в свою очередь поделились передовыми технологиями и инновациями, используемыми в повседневной практике, в частности, рассказали о спецтранспорте — каналопромывочных, вакуумных и комбинированных машинах, которые играют важную роль в обеспечении бесперебойной работы системы водоснабжения и водоотведения Подмосковья.

«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«Мособлводоканал» регулярно проводит встречи по обмену опытом среди специалистов отрасли водоснабжения и водоотведения. Такое сотрудничество обеспечивает внедрение инновационных решений, способствующих модернизации коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.