Сотрудники Минчистоты провели прием жителей в Химках

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья провели в Химках прием жителей. В числе основных вопросов химчан — подача ресурсов, работа газо- и электроснабжения, содержание домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас на приеме обратилась жительница с вопросом о подтоплении подвала. Инспектор оперативно выехал на место, чтобы выяснить причину», — отметил замначальника территориального отдела № 7 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Юрий Андреев.

Еще с рядом вопросов по темам ремонта кровли, работы системы водоснабжения обратился заместитель председателя совета дома № 4 на улице Пролетарской. Заявки зафиксированы для дальнейшей проработки уже совместно с коммунальными службами города.

В задачи Минчистоты входит контроль содержания придомовых территорий, подъездов, детских площадок, вывоз мусор и другие жилищные вопросы.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.

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