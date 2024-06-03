Сотрудники коммунальных систем Подмосковья начали обучение профессии «Слесарь АВР»

Накануне стартовало обучение сотрудников филиалов ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», которое проводится в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки во исполнение поручения Губернатора Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

21 специалист Восточной системы водоснабжения, Орехово-Зуевского водоканала и Куровских очистных сооружений получил возможность как освоить дополнительную специальность, так и повысить уровень своих знаний и навыков по профессии «Слесарь АВР».

«Успешность любой сферы напрямую связана с уровнем знаний и умений специалистов, которые в ней трудятся. В сфере ЖКХ развитие персонала не менее значимо, от повышения квалификации наших сотрудников во многом зависит качество жизни граждан, их комфортное проживание, обеспечение экологической безопасности округа и Подмосковья в целом», — поделился генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

Данное обучение, организованное ГАОУ МО «Учебно-курсовой комбинат Московской области жилищно-коммунального хозяйства», включает в себя теоретическую подготовку и практические занятия. Для удобства обучающихся курсы проходят на базе предприятия «Коммунальные системы Московской области».

После прохождения программы профессиональной подготовки «Слесарь АВР» всем сотрудникам предстоит сдать квалификационный экзамен.

Свидетельство о завершении обучения профессии позволит им получить допуск для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения в соответствии с уровнем разряда.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.