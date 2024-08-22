Сотрудники «БКС» регулярно проводят работы по улучшению водоснабжения

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Водоканал Балашихинских коммунальных систем (БКС) остается надежным гарантом качественного водоснабжения и водоотведения в городском округе Балашиха. Предприятие стабильно поддерживает исправность инженерных сетей, обеспечивая бесперебойную подачу воды и отведение стоков для жителей, предприятий и учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ключевой задачей БКС является своевременный ремонт и замена водопроводных труб, установка новой запорной арматуры, что позволяет гарантировать непрерывность предоставления услуг водоснабжения. Кроме того, специалисты предприятия активно занимаются модернизацией канализационных сетей, заменяя устаревшие трубы на современные полимерные материалы с длительным сроком службы.

За прошедшую неделю, с 15 по 21 августа, сотрудники БКС выполнили следующие работы:

— На ВЗУ № 2-7 в микрорайоне Саввино проведена промывка резервуара чистой воды объемом 4 тыс. кубических метров.

— Ликвидированы 15 утечек на водопроводных сетях.

— Промыты 6 километров водопроводных сетей.

— Очищены 8 водопроводных колодцев, 2 — отремонтированы.

— Промыты 1160 метров канализационных сетей.

— Устранено 18 засоров в канализации.

— Очищены и отремонтированы 6 и 3 канализационных колодца соответственно.

— Очищен 51 насос и отремонтировано 5.

— Заменены 2 пожарных гидранта.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.