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Снегосплавные пункты Москвы готовы к работе в осенне-зимний период

Все стационарные снегоплавильные пункты Москвы готовы к работе в осенне-зимний период. В октябре специалисты проведут финальные пробные пуски, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Предстоящей зимой в столице будет работать 51 стационарный снегосплавный пункт, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все оборудование полностью готово к работе. В следующем месяце специалисты комплекса городского хозяйства проведут финальные пробные пуски.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду рабочие провели детальный осмотр и, при необходимости, ремонт систем и конструкций объектов. Еще прошла проверка функционирования насосного и энергетического оборудования, а также устройств сигнализации и оповещения.

Кроме того, специалисты провели инспекцию трубопроводов и защитных щитов, предотвращающих повреждение снегосплавных камер в результате воздействия снега и льда.

Все столичные снегосплавные пункты соответствуют современным стандартам и позволяют эффективно решать задачи по ликвидации снежных масс, не причиняя ущерба окружающей среде.