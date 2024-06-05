Системы вентиляции проверили в многоквартирных домах Подмосковья

С начала года специалисты коммунальных служб региона восстановили работоспособность вентиляции в более чем 1 тыс. квартир Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особую важность представляют собой системы вентиляции в домах с газовым оборудованием», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Вентиляция в многоэтажном доме решает несколько задач: эффективное проветривание всех помещений; вывод отработанных воздушных масс;

контроль уровня влажности в помещении.

Если обнаружен конденсат на окнах, неприятный запах, плесень на стенах — нужно сообщить об этом в управляющую организацию дома или в ЕДС МО.

Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.