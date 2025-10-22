Символ Олимпиады-80 обрел вторую жизнь в подмосковном музее КПО «Культурный слой»

Сотрудники комплекса по переработке отходов «Нева» обнаружили настенное панно с изображением знаменитого Олимпийского Мишки прямо на ленте сортировки. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Панно изготовлено из металла, имеет размеры 16 см. Этот памятный сувенир появился вскоре после утверждения талисмана Олимпиады-80, автором которого стал художник Виктор Чижиков.

В 1977 году прошел конкурс на создание талисмана Олимпийских игр, в котором приняли участие десятки художников. Среди множества предложенных вариантов жюри выбрало именно работу Виктора Чижикова. Позже художника попросили дополнить рисунок цветом, и тогда было принято решение сделать пояс медведя в цветах олимпийской эмблемы — пяти разноцветных колец.

Именно таким образом родился знаменитый образ Медведя-Мишки, ставший символом целой эпохи и навсегда сохранившийся в памяти многих поколений.

Сегодня настенное панно занимает достойное место среди многочисленных экспонатов Музея «Культурный слой». Коллекция музея насчитывает уже более 2 тыс. предметов, найденных на лентах сортировки комплексов переработки отходов «Нева» и «Восток».

Посещение музеев, таких как «Культурный слой», позволяет нам задуматься о важности разумного потребления ресурсов и бережного отношения к окружающей среде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.