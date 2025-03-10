Сибатулин: работы по уборке дорожной сети в Подмосковье завершат до 1 мая

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин поручил завершить работы по уборке дорожной сети до 1 мая. Он добавил, что по каждой дороге будет сформирован план мероприятий.

Дорожным службам предстоит провести уборку прибордюрной части, мойку и покраску остановок и шумозащитных экранов, мойку дорог и ограждений, очистку тротуаров, работы по разметке и т. д.

«Перед муниципальными образования поставлена задача по инвентаризации. В случае отсутствия остановок — поставить их на баланс и сформировать перечень предложений для их замены, для принятия управленческого решения», — отметил Сибатулин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Кроме того, подмосковный министр поручил привести в порядок все ограждения и знаки, а также искусственные сооружения. Завершить уборку дорожной сети после зимнего периода нужно до 1 мая, отметил Сибатулин. Он поручил сформировать и соблюдать графики уборки дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.