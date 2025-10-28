Шумоглушители начали устанавливать на котельной в Подольске

В Подольске на котельной на Флотском проезде, 2, начали монтаж двух систем шумоподавления, одну уже запустили. Это позволит убрать гул и вибрацию, идущие от теплового источника. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы начали установку шумоглушителей и уже почувствовали разницу. Уровень шума снизился», — сказал заместитель генерального директора ООО «ТЭК-2» Евгений Пятин.

Монтаж оборудования проводится поэтапно. На данный момент уже установлен шумоглушитель или металлическая конструкция, наполненная звукопоглощающим материалом, на одном котле. В ближайшее время снизят уровень шума и на втором. На работу котельной процесс не повлияет.

В настоящее время все котельные городского округа Подольск запущены и подают тепло в дома, на социальные объекты и предприятия. Режим работы зависит от температуры наружного воздуха.

Чтобы потребителям не пришлось платить больше за потребленный котельными газ, теплосеть в зависимости от температуры наружного воздуха подает по котельным ресурс в определенном режиме.

При плюсовой температуре наружного воздуха подается теплоноситель 60-70 градусов, при минусовой — 80-90 градусов. При сильных морозах из котельных будет выходить теплоноситель температурой более 90 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.