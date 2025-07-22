Шри-Ланка внедрит российские технологии в сфере управления отходами

Состоялась рабочая встреча представителей Российского экологического оператора с делегацией Шри-Ланки, возглавляемой Полномочным министром посольства страны в России. В ходе переговоров российская сторона представила концепцию современной системы обращения с отходами, разработанную с учетом специфики крупных проектов, таких как Port City Colombo, сообщила пресс-служба РЭО.

«Российский экологический оператор активно делится своими наработками и технологиями с международными партнерами. Наш опыт в области сортировки, переработки и рекультивации полигонов уже доказал свою эффективность в России и может стать основой устойчивой экологической инфраструктуры в других странах. Мы готовы к сотрудничеству и совместным проектам с Шри-Ланкой», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В Коломбо, столице Шри-Ланки, запланирован масштабный проект — создание искусственного острова Port City Colombo, где разместятся порт, жилые районы, промышленные зоны, финансовый центр и другие объекты. В рамках переговоров обсуждалось применение российских технологий управления отходами на всех стадиях реализации проекта. Шри-Ланка проявила интерес к российским подходам — от сортировки и утилизации до регулирования отрасли.

Делегация Шри-Ланки выразила готовность развивать сотрудничество с Россией и запускать пилотные проекты в сфере обращения с отходами.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — создание комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.