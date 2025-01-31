Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Серия акций по раздельному сбору отходов состоится в Подмосковье 1 и 2 февраля

1 и 2 февраля жителей Московской области традиционно приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Экомероприятия в разных муниципалитетах региона проведут волонтеры, единомышленники, неравнодушные к сохранению природных ресурсов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

1 февраля акции пройдут:

г. о. Коломна, ул. Астахова, д. 23, с 12:00 до 15:00.

г. о. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 18, с 15:00 до 16:00.

г. о. Одинцово: Можайское шоссе, д. 8, с 10:30 до 11:30; ул. Маковского, д. 2, с 12:00 до 13:00.

Орехово-Зуевский г. о., ул. Ленина, д. 85, с 11:00 до 13:00.

Раменский м. о., ул. Гурьева, д. 15, к. 1, с 11:00 до 13:00.

г. о. Черноголовка, ул. Вторая, дом 1, площадка «Мегабак», с 10:00 до 11:00.

2 февраля акции пройдут:

г. о. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 25, к. 4, с 12:30 до 13:30.

м. о. Чехов, ул. 8 Марта, д. 1А, с 10:00 до 10:50.

В рамках мероприятий участники смогут сдать всевозможные виды будущего вторсырья — поэлителен, пластик, стекло, тетра-пак, макулатуру, металл и бытовую технику.

Основные идеи всех экомероприятий — объединение активных ответственных граждан, повышение экологической культуры жителей, их грамотности в вопросе раздельного сбора бытовых отходов, а также привлечение внимания к решению проблемы чистоты и порядка в Подмосковье.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.