Семье из Павлово-Посадского округа подключили газ по президентской программе

Многодетная семья из Павлово-Посадского городского округа стала участником государственной программы по социальной газификации. Семья стала юбилейной по счету в подключении данной услуги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В доме живем 3 года, топились электричеством, и в самый холодный месяц зимы платили более 20 тысяч рублей. Горячей воды на всех не хватало из-за мощности котла: если первый член семьи мылся горячей водой, то последнему доставалась еле тепленькая вода. С газом улучшилось все — и отопление, и горячая вода! Стало намного теплее, а с водой мы все не нарадуемся теперь», — рассказала Елена Говорова.

Чтобы подключиться к газу по президентскому проекту, жителям необходимо подать заявки на социальную газификацию на сайте Мособлгаза. Если гражданам положены льготы на газификацию, заявку необходимо подать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что Московская область является лидером федерального рейтинга по выполнению президентского проекта.

«Социальная газификация — президентский проект, который пришелся по душе нашим жителям. Московская область — самая большая по количеству домовладений, включенных в программу, это не менее 115 тыс. домов, порядка 300-350 тыс. жителей», — отмечал Воробьев.