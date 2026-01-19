Семьдесят населенных пунктов Подмосковья подключат к газу в 2026 году

В 2026 году по губернаторской программе газификации в Московской области специалисты «Мособлгаза» построят новые газораспределительные сети в 70 населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в 2026 году планируется газифицировать 70 населенных пунктов региона. В этих населенных пунктах построят 400 километров новых газораспределительных сетей, что позволит почти девяти тысячам жителей подключиться к природному газу.

В числе населенных пунктов, которые получат газ в наступившем году, — деревни Анино и Покровское Волоколамского округа, Ильино Воскресенска, Паново, Брыньково и Ватулино Рузского округа, Белозериха Раменского округа, Коровино Чехова, Могутово Щелково и другие. Проверить включение населенного пункта в программу можно на интерактивной карте газификации.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что за время реализации программы газифицировано более тысячи населенных пунктов, к сетям подключено свыше 114 тысяч домовладений, что улучшило условия жизни почти для 290 тысяч человек.

В министерстве добавили, что после строительства газопроводов-источников будут возведены распределительные газопроводы, а жители смогут бесплатно подвести газ до границ участков по президентскому проекту, подав заявку на Социальную газификацию.

Для включения населенного пункта в программу необходимо, чтобы в нем было прописано не менее 30 человек, а стоимость капитальных затрат на одного жителя не превышала 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.