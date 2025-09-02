С начала июня в 413 МКД Подмосковья завершили работы по замене газоснабжения
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, провели приемку систем газоснабжения 27 городских округов. Об том сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Больше всего работ завершили в:
- Красногорске — 119 МКД;
- Раменском округе — 56 МКД;
- Домодедово — 38 МКД;
- Лобне — 36 МКД;
- Солнечногорске — 23 МКД.
Система газоснабжения многоквартирного жилого дома представляет собой комплекс инженерно-технических устройств и коммуникаций, предназначенных для транспортировки природного газа от центральных магистралей до бытовых приборов жителей.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах.
В ходе капитального ремонта специалистами выполняются работы по замене фасадного и внутреннего газопровода включающие следующие виды работ:
- демонтаж старых газопроводов;
- установку новых труб, соответствующих современным стандартам;
- проверку и тестирование всей системы на герметичность.
Также при замене систем газоснабжения устанавливаются краны с тройной защитой и система автоматического контроля загазованности. Эти меры обеспечивают безопасность, мгновенно реагируя на утечку газа и предупреждая жильцов звуковым сигналом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.