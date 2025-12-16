С начала года «Народные инспекторы» выявили около 10 тыс нарушений в Подмосковье

В 2025 году по материалам, выявленным с помощью приложения «Народный инспектор» на территории Московской области, вынесено порядка 10 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила более 40 млн. рублей, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Народный инспектор» работает в приложении «Добродел». Это удобный и современный способ выявления нарушений.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава.

С помощью сервиса жители могут зафиксировать:

парковку, препятствующую проезду мусоровозов;

парковку на детских площадках;

сброс мусора в неположенном месте.

Приложение распознает госномера автомобилей, определяет время нарушения и геопозицию. Обращение рассматривает министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В случае подтверждения факта нарушения, назначается штраф.

Чтобы стать «Народным инспектором», жителям необходимо установить мобильное приложение и зарегистрироваться. Далее требуется только снять короткий ролик и отправить обращение.

Стоит отметить, что сегодня жители региона активно пользуются сервисом. В среднем за неделю регистрируется более 200 постановлений о привлечении к ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.