Россияне направили более 3,7 тыс сообщений о проблемах с вывозом отходов в новогодние праздники

В период с 31 декабря по 11 января рабочая группа Российского экологического оператора рассмотрела 3 735 обращений граждан, поступивших через сервис «РЭО Радар», а также обнаруженных в средствах массовой информации и социальных сетях. В результате было выявлено 262 наиболее проблемных объекта по вывозу мусора, расположенных в 61 регионе страны.

По данным адресам зафиксированы нарушения графика вывоза отходов (239 случаев) и несоблюдение правил содержания контейнерных площадок (23 случая). Наибольшее число точек скопления мусора отмечено в Московской области (26), Москве (22), Краснодарском крае (18), а также на Камчатке и в Самарской области (по 15 в каждом). При этом подавляющее большинство проблем — 246 случаев — было устранено менее чем за сутки.

«В новогодний период большинство сложностей было обусловлено негативными погодными явлениями. Из-за обильных снегопадов был затруднен проезд мусоровозов к контейнерным площадкам. Тем не менее 94% жалоб граждан были решены в течение 24 часов», — рассказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель построить экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также использование не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.